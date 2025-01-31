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        Haberler Ekonomi Sigorta Türk Nippon Sigorta nakliyat emtia ürününde yüzde 200 büyüme sağladı.   - Sigorta Haberleri

        Türk Nippon Sigorta nakliyat emtia ürününde yüzde 200 büyüdü  

        Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, nakliyat emtia sigortalarında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 200 büyüdüklerini belirtti. 2025 yılında öncelikli olarak belirledikleri kasko ve TSS ürünlerinin yanına nakliyat sigortasını da ekleyeceklerinin bilgisini veren Pamukçu, yeni yılda bu alanlarda aktif bir oyuncu olacaklarının sinyalini verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 08:00 Güncelleme: 31.01.2025 - 08:00
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        Kaskonun yanına nakliyatı ekleyecek
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        2024 yılının nakliyat emtia sigortaları tarafında çok başarılı geçtiğini ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “2024 yılında nakliyat emtia tarafında, üretimimizi artırmak için çıkardığımız yol haritasındaki notları eksiksiz uygulamamız bu ürün özelinde çok iyi bir sonuç almamıza vesile oldu. En önemli satış kanalımız olan acentelerimize, ürünün doğal olarak getireceği aciliyet kavramını da göz önünde bulundurarak en hızlı desteği vermeye çalıştık. Aynı zamanda gerekli görülen yerlerde ürün eğitimlerini hayata geçirerek ürünümüzle ilgili, acentelerimizin müşterilerimize en doğruyu bilgiyi vermesini amaçladık. Öte yandan Plaka Bazlı Taşıyıcı Sorumluluk ürününde, tek çekici ile taşıma işlemi yapan nakliye şirketleri ve/veya şahıs firmaları için standart limitli, uygun primli paket ürünümüz sayesinde acentelerimizin bu ürünün satışını kolaylıkla yapmasını sağlayarak satışlarına destek verdik. Yapmış olduğumuz yenilikler sayesinde yılı bu branş özelinde yaklaşık %200 büyüme ile kapattık. Bu bizim için memnuniyet verici” dedi.

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        DIŞ TİCARETE YÖNELİK SİGORTA

        2025 yılında Türk Nippon Sigorta’nın nakliyat ürününde izleyeceği yol haritası hakkında da konuşan Pamukçu “Sektörün en önemli branşlarından biri olan nakliyat branşında 2025 yılında kendi adımıza geliştirmeler yapmaya devam edeceğiz. İthalat, ihracat yapan firmalara yönelik olarak seferlik emtia, abonman sözleşmeleri ile üretimi bu yönde arttırmak, gümrük işlemleri yapan gümrükçülere yönelik ürün satışlarını yukarı çekmek, yurt içinde taşıma yapan nakliye şirketlerinin sorumluluklarını teminat altına alan yurt içi taşıyıcı sorumluk ürünlerinde rekabetçi şartlar ile müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürünler hazırlamak öncelikli hedeflerimiz olacak. Yapacağımız bu hamlelerle ürün yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

        ‘KALİTELİ HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

        2025 yılında Şirket genelinde hayata geçirecekleri maddelerden de bahseden Pamukçu şunları söyledi: “2025 yılında her yıl olduğu gibi en önem verdiğimiz konu dengeli büyüme. Şirket stratejimizi hep bu motto üzerine kurguluyoruz. Bunun için yeni yılda da sürdürülebilir kampanyalar yaparak sahanın nabzını tutmaya ve güçlü satış kanallarımız sayesinde kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Yaptığımız bütün kampanya ve projelerle acentelerimizin satışlarını desteklemeyi, düzenlediğimiz kampanyalarla her zaman acentelerimizin motivasyonunu artırmayı ve beraber ek kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz.”

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        #Türk Nippon Sigorta
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