Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 184 personel alımı son gün ne zaman? TSE personel alımı şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

3) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4) Tablonun 17 numaralı kısmındaki Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) pozisyonu için;

a) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince Güvenlik Soruşturması olumlu olmak,

c) 170 cm’den kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

ç) Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

5) Tablonun 18 numaralı kısmındaki Şoför pozisyonu için; Son başvuru tarihi itibariyle en az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6) Tablonun 19 numaralı kısmındaki Odacı (Hizmetli) pozisyonu için;

En az fiilen 180 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü belgesi, SGK hizmet dökümü belgesinde meslek kodunun yer almaması durumunda ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesi).

7) Tablonun 20 numaralı kısmındaki Boyacı - Badanacı pozisyonu için;

En az fiilen 180 gün boyacı-badanacı hizmetinde çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü belgesi, SGK hizmet dökümü belgesinde meslek kodunun yer almaması durumunda ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesi).

8) Tablonun 21 numaralı kısmındaki Bahçıvan pozisyonu için;

En az fiilen 180 gün bahçıvanlık mesleği ile ilgili çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü belgesi, SGK hizmet dökümü belgesinde meslek kodunun yer almaması durumunda ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesi).

9) Tablonun 22 ve 23 numaralı kısmındaki Teknisyen pozisyonu için;

En az fiilen 180 gün mezun olduğu lise bölümüne uygun bir işte çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü belgesi, SGK hizmet dökümü belgesinde meslek kodunun yer almaması durumunda ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesi).

10) Adayların, yukarıda belirtilen sınav katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.