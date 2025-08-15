Habertürk
        Türk takımlarının Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

        Türk takımlarının Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

        Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Lausanne-Beşiktaş maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Sigurd Kringstad, Başakşehir-Craiova maçını Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Juxhin Xhaja, Panathinaikos-Samsunspor müsabakasını ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martnez Munuera yönetecek.

        Giriş: 15.08.2025 - 15:32 Güncelleme: 15.08.2025 - 15:33
        Avrupa'da hakemler belli oldu
        Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, Norveç Futbol Federasyonu'ndan Sigurd Kringstad yönetecek. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Daniel Higraff olacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tom Harald Hagen, Yardımcı Video Hakemi (AVAR) ise Mohammad Usman Aslam olacak.

        Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya temsilcisi Craiova ile sahasında oynayacağı ilk maçı, Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Juxhin Xhaja yönetecek. Xhaja'nın yardımcılıklarını Arber Zalla ile Rejdi Avdo yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Olsid Ferataj olacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kreshnik Barjamaj, Yardımcı Video Hakemi (AVAR) ise Olsion Yzeiraj olacak.

        Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martnez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mateo Busquets Ferrer olacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Guillermo Cuadra Fernandez, Yardımcı Video Hakemi (AVAR) ise Javier Iglesias Villanueva olacak.

