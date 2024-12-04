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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Türk Telekom: 98 - Lietkabelis: 93 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom: 98 - Lietkabelis: 93 | MAÇ SONUCU

        BKT Avrupa Kupası B Grubu 10. haftasında Türk Telekom, konuk olduğu Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 98-93 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 22:41 Güncelleme: 04.12.2024 - 22:41
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        Türk Telekom, Eurocup'ta 2 maç sonra kazandı
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        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 10. haftasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i deplasmanda 98-93 yendi.

        Kalnapilio Arena'daki maçın ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren Türk Telekom, soyunma odasına ise 50-48 geride gitti.

        Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, final periyoduna 74-66 önde girdi. Son periyotta etkili hücum performansı sergileyen Türk Telekom, karşılaşmayı 98-93 kazandı.

        Konuk ekipte Anthony Brown 26 ve Braian Angola 24 sayı kaydetti. Lietkabelis'te Martynas Varnas 20 ve Oleksandr Kovliar 16 sayıyla oynadı.

        Başkent ekibi, gruptaki 5. galibiyetini aldı. Lietkabelis ise 7. yenilgisini yaşadı.

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