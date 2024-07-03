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        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom Basketbol Takımı, Olivier Hanlanı renklerine bağladı - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom Basketbol Takımı, Olivier Hanlanı renklerine bağladı

        Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, Kanadalı şutör oyun kurucu Olivier Hanlan'ı transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:25
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        Türk Telekom, Olivier Hanlan'ı duyurdu
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        Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçen sezonu CSKA Moskova takımıyla geçiren Olivier Hanlan'ı renklerimize bağladık. Aileye hoş geldin." denildi.

        Türkiye liginin 2022-2023 sezonunda Gaziantep Basketbol'da forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu; Zalgiris Kaunas, Le Mans, Austin Spurs, Telekom Bonn, Iraklis, Aris, Valencia, Openjobmetis Varese ve CSKA Moskova kulüplerinde de oynadı.

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