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Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü

Türk Telekom çalışanları son 3 yılda yaklaşık 18 ton elektronik atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan atıklarla 1107 metreküp depolama alanı, 11 bin 250 metreküp su, 1 milyon 848 bin 485 kWh enerji tasarrufu sağlandı ve 65 bin 418 kilo sera gazının doğaya salınımı engellendi" dedi

Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü
HABERTURK.COM

Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı alanında Türkiye’ye örnek niteliğinde sonuçlar elde ettiğini duyurdu.

Türk Telekom çalışanlarının Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği “E-Atık Topluyoruz, Doğayı Koruyarak Yeniliyoruz” kampanyası ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan son üç yıllık dönemde yaklaşık 18 ton elektronik atık geri dönüşüme gönderildi. Toplanan atıkların üstün zekâlı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerinde kullanılması sağlandı. Dönüşümden elde edilen gelir ile 55 çocuğun eğitimine katkı verilirken Türk Kızılay kurumuna da bağış yapıldı.

Türk Telekom çalışanlarının gönüllü katılımıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi etkinlikleri kapsamında çöplerin türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesi sağlandı.

'E-FATURA İLE 54 BİN AĞAÇ KESİLMEDİ'

Projeye ilişkin detaylar veren Önal, "İş yerlerimizde Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018-2019-2020 yıllarında elde edilen sonuçlara göre 26 ton cam atık geri dönüşümü ile 31 kilogram ham madde tasarrufu sağlandı. 340 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 5 bin 780 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 13,7 ton atık metal geri dönüşümü ile 18 kilogram hammadde tasarrufu sağlandı. 77 ton atık plastik geri dönüşümü ile 190 bin 672 litre petrol tasarrufu sağlandı. Ayrıca 1107 metreküp depolama alanı, 11 bin 250 metreküp su, 1 milyon 848 bin 485 kWh enerji tasarrufu oluştu ve 65 bin 418 kilo sera gazının doğaya salınımı engellendi" dedi.

Türk Telekom’un kâğıt tüketimini ve kurumsal karbon ayak izini azaltmak amacıyla e-fatura kullanan müşteri oranını artırmayı hedeflediğini belirten Önal, "Türk Telekom ait 1.700’ü aşkın lokasyonda güneş enerjisi sistemi kullanıldı ve bu sistem, toplam 2,35 MW civarındaki kurulu gücü ile enerji üreterek karbon salınımının azaltılmasını sağladı. 2020 yılında e-fatura kullanımı sayesinde Türk Telekom’un çevreye sağladığı katkı yaklaşık 54 bin ağaca, 13 milyon kWh enerji ve 101 bin metreküp su tasarrufuna tekabül etti” diye konuştu.

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