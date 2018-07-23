Türk Telekom çalışma saatleri 2018

Türk Telekom (Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi) PTT'nin telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 24 Nisan 1995 tarihinde birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş bir şirkettir. Bugünkü Türk Telekom'un temeli ise 23 Ekim 1840 tarihinde Postahane-i Amirane adıyla Sultan Abdülmecit tarafından atılmıştır.

TÜRK TELEKOM ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Türk Telekom hafta içi mesaiye sabah 08:30’da başlar. Öğle tatiline 12:30’da giren Türk Telekom mesaiye tekrar 13:30’da başlar ve akşam saat 17:00’a kadar devam eder. Türk Telekom Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

TÜRK TELEKOM GENEL BİLGİLER

Türk Telekom, Türkiye'nin tüm telefon ve internet servis sağlayıcıları içinde kendi kurulu altyapısına sahip birinci firma konumundadır. Diğer internet servis sağlayıcılara ve sabit telefon hizmeti (STH) veren firmalara da toptan satış yöntemi ile hizmet vermektedir. İnternet Veri Merkezi'ni de içeren Türk Telekom, sabit hattan mobil telekomünikasyona, yazılımdan çağrı merkezine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunar.

Türk Telekom'un 31 Mart 2018 itibarıyla 13,9 milyon sabit erişim hattı, 10,1 milyon geniş bant ve 19,9 milyon mobil abonesi bulunmaktadır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin %55'i Oger Telekomünikasyon A.Ş., %25'i Türkiye Hazine Müsteşarlığı'na ve %5'i Türkiye Varlık Fonu'na aittir. Geriye kalan %15'lik hissesi de halka arz edilmiştir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisseleri, Mayıs 2008 itibarıyla Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.

TÜRK TELEKOM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü, Aydınlıkevler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, PK: 06103 Aydınlıkevler - Altındağ / Ankara adresinde bulunmaktadır.

Türk Telekom çağrı merkezi: 444 1 444

Türk Telekom Faks Numarası: 0 312 306 07 32

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