Türk Telekom Çalışma Saatleri 2025: Türk Telekom Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?

Mobil işlemleri güncellemek, internet bağlatmak ve eve telefon almak gibi farklı işlemler için tercih edilen Türk Telekom, ülkemizin en eski şirketlerinden biridir. Mobil ve ev internetinin yanı sıra çeşitli hizmetler sunan şirket, günümüzde birçok kişiye kesintisiz bağlantı sunar. Bu noktada akla “Türk Telekom hafta sonu hizmet veriyor mu, cumartesi açık mı, mesai saatleri kaçta?” gibi sorular gelir. İşte TT hakkında bilinmesi gerekenler…

TÜRK TELEKOM ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Türk Telekom çalışma saatleri 2025 yılı için güncel şekilde sunulur. Bu kurumun çalışma saatleri değişkenlik gösterir. Yüzlerce bayi ve müdürlüğü vardır ve hepsinin mesai saatleri birbirinden farklıdır. Kurumun kapanış saati, açılış saatine bağlı olarak farklı şekilde sunulur. Türk Telekom’un bazı şubeleri alışveriş merkezleri içindedir. Bu da TT şubesinin söz konusu AVM’nin açılış ve kapanış saatine göre hizmet verdiğini anlatır. Genel bir şey söylemek gerekirse, şubeler AVM’ye bağlı olmak üzere 10.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet verebilir. Müdürlükler ise 08.00 - 16.00 gibi saatlerde çalışabilir.

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TÜRK TELEKOM KAÇTA AÇILIYOR?

Peki Türk Telekom kaçta açılıyor? Müdürlüklerin çalışma saatlerinin başlangıcı, tamamen bulunulan il ve ilçeye göre belirlenir. Genel olarak mesai başlangıç saatinin 08.30 olarak belirlendiği bilgisi vardır. Bayiler de yine 08.30 - 09.00 gibi saatlerde açılış yapar. Bu saat itibarıyla hizmete başlayan şube ve müdürlükler, öğle arasına kadar kesintisiz çalışır. 08.30 - 17.00 gibi saatlerde hizmet veren müdürlüklerin çalışma günleri ise hafta içidir. Nadir olmakla beraber bazı müdürlükler hafta sonu da hizmet verebilir.

TÜRK TELEKOM KAÇTA KAPANIYOR?

Peki Türk Telekom kaçta kapanıyor? Tıpkı açılış saatleri gibi kapanış saatleri de birbirinden farklıdır. Açılış saatine göre belirlenmekle beraber müdürlüklerin kapanma saatleri genel olarak 17.00’dir. Ancak şubelerin bazıları saat 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Alışveriş merkezleri içinde hizmet veren bayilerin kapanış saati ise tamamen söz konusu AVM’nin kapandığı saate bağlıdır. Bu da çoğunlukla 22.00’dır. Gitmeyi planladığınız Türk Telekom bayisinin kapanış saatini ilgili bayinin telefonunu arayarak öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra müdürlüklerin açılma ve kapanma saatlerini de telefonla arayarak sorabilirsiniz.