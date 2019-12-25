Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de son günlerde yeniden alevlenen fiber altyapı tartışmalarında Türk Telekom cephesinden iddialı açıklamalar geldi. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fiber' çıkışı, ardından Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve sonrasında TELKODER'in fiber altyapıda yaşanan sorunlara dikkat çekmesini takiben, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, fiber yatırımlarında gelinen son noktayı ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

Türk Telekom CEO’su Önal, “2020 yılında İstanbul’da altyapısı olmayıp, altyapı talep eden her müşteriye en geç 1 hafta içerisinde fiber hizmeti ulaştırma sözü veriyoruz” verdi.

“Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” diyen Önal, şunları söyledi:

“Fiber altyapılarıyla ilgili OECD ülkeleriyle Türkiye arasında bir kıyaslama yapılacaksa uluslararası geçerliliği olan kriterler baz alınmalı. Türkiye’de çeşitli kaynaklar tarafından gündeme getirilen yurt dışındaki fiber uzunluk verileri, fiber kabloların içlerinde bulunan tekil kablo uzunluklarının ayrı ayrı hesaplanmasıyla elde ediliyor... Fiberde tek bir kılda 24 kablo geçiyor. Bu şekilde bir hesaplama yapıldığında Türk Telekom’un ülke genelindeki fiber uzunluğu da 7.5 milyon kilometreye ulaşıyor.”

İSTANBULLULAR İÇİN BİR HAFTADA FİBER SÖZÜ

2020’de fiberi her mahalleye, her sokağa götürmeyi hedeflediklerini belirten Ümit Önal, “Önümüzdeki yıl İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz. İstanbul'da fiberi, isteyen herkese bir haftada ulaştıracağız” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLAMALARI BİZİM İÇİN ÖDEV MAHİYETİNDE’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftalarda dile getirdiği ve fiber yatırımlarının hızlandırılması gerektiği yönündeki ifadelerine de değinen Türk Telekom CEO’su, “Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizim için ödev mahiyetinde. Cumhurbaşkanımızın bu açıklamalarını kendimize görev addediyoruz ve üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız” diye konuştu.

‘AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ SES ÇIKARMAK YERİNE…’

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın sektörde fiberde altyapı konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin çarpıcı değerlendirmeleri şöyle:

“2005’ten beri son 14 yılda 16.2 milyar dolar yatırım yaptık. Son 10 yılda fiber altyapımızı 10 kattan fazla artırdık. 2019 Aralık ayı itibariyle 21.7 milyon fiber hane erişimine ulaştık. Bu rakamın 6.2 milyonu eve, 15.5 milyonu ise sokağa kadar fiber. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı.”

'ATOMU PARÇALAMIYORUZ'

“Türkiye’nin 81 ilinde yatırım yapmadık yer bırakmadık. Altyapı yatırımı yapmadığımız hiçbir il, hatta ilçe yok. Türkiye’nin fiber altyapısının yüzde 80’nde bizim imzamız var. Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam, Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek demek.”

‘YA HESAP BİLMİYORLAR, YA DA ART NİYETLİLER’

“Türkiye’de fiberleşme oranı yüzde 75. İstanbul’da ise abone fiberleşme oranı yüzde 76. OECD ülkelerinin ortalamaları dikkate alındığında; yüzde 20’lik abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride İsviçre, Hollanda, Fransa, Kanada, ABD, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor...Tersini söyleyenler ya hesap bilmiyor ya da art niyetliler.”

“Altyapıda en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz. Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışarak, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibimizin 7 katı altyapı yatırımı yapıyoruz.”

‘TALEPLER HUKUKİ, TİCARİ VE RASYONEL OLMALI’

“Türk Telekom bu toprakların milli bir değeridir. Bu altyapı, Türkiye’nin altyapısıdır. Talep eden her operatör bu altyapıyı kullanabilir. 2018 yılında sektörün tüm oyuncularının mutabakatıyla imzalanmış olan ‘Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu ana kadar gelen talepler doğrultusunda fiberde 14 bin km altyapı paylaşımı yaptık. Eğer gerçekten Türkiye’nin teknolojik refahı önceliklendiriliyorsa, bu ancak 3 şey ile mümkün: Birincisi ortaya konulan talepler hukuki olmalı, ikincisi gelen talepler ticari bir mantığa dayanmalı ve üçüncüsü de bu talepler rasyonel olmalı. Türk Telekom, yeni gidilecek herhangi bir noktaya diğer operatörlerle gitmeye dün de hazırdı, bugün de hazır. Kazı izinleri konusunda ise diğer operatörlerle bizim aramızda bir fark yok.”

HERKES İSTİYOR, 1 METRE GİDİLEMİYOR!

“Son 2 yılda yaklaşık 2.2 milyon yeni haneye internet erişimi sağladık. Türkiye’nin genişbant hane penetrasyonunu son 2 yılda yüzde 47’den yüzde 57’ye yükselttik. Türk Telekom sabit genişbant abonelerinin kişi başı aylık ortalama data kullanımı 2014’ten bugüne yüzde 208’lik bir artışla 37 GB’dan 114 GB’a yükseldi.”