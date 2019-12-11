Necdet Çalışkan ncaliskan@cyh.com.tr

Telekomünikasyon sektöründe 2020 yılına en çok damga vuracak konuların başında fiber altyapı yatırımlarının geldiğine dile getiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bu konuda Türkiye’de yaşanan sorunun artık şirketler üstü bir hal aldığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin önceden bu işlere vakti vardı ama artık o vakit azaldı. Türkiye’nin oturup bir plan yapması lazım. Sonuçta atomu parçalamıyoruz, yeri 45-50 cm kazıyoruz, bir boru döşeyip, kapatıyoruz” dedi.

‘5G OLUR AMA BÖLGESEL OLUR…’

Turkcell’in 2019 yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşan Erkan, 5G’nin önündeki en büyük engelin fiber altyapının yetersizliği olduğunun altını çizerek, “5G, fiber olmazsa olmaz. Fiber olmazsa şebeke de çalışamaz. Bu koşullarda 5G’ye havaalanı ve stadyum gibi fiberin olduğu yerlerde bölgesel geçebiliriz. ‘Tüm Türkiye’de 5G olur mu?’ derseniz, bu şartlarda buna cevap veremeyebiliriz” diye konuştu.

‘1 METRE BİLE ALAMADIK… HİÇBİRİ VERMİYOR...’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde fiber konusunda kullandığı, “Fiberde yavaş gidiyoruz”, “5G fiber olmadan olmaz” ve “Fiber hat konusunda engel çıkaran karşısında bizzat şahsımı bulur” ifadelerini hatırlatan Erkan, yaşanan sorunları şu sözlerle özetledi:

“3 yıl önce ortak altyapı şirketi için anlaşma yaptık. 1 kilometre değil, 1 metre bile fiber izni alamadık. Fiber altyapı kazı çalışması yapabilmek için o bölgedeki ilçe belediyesinden, büyükşehir belediyesinden, Ulaştırma Bakanlığı’ndan ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dan (BTK) izin almanız gerekiyor. Biri veriyor, diğeri vermiyor diye bir şey yok. Çünkü hiçbiri vermiyor. Önceki yıllarda geçiş ücretleri için Ulaştırma Bakanlığı tarife yayınlamıştı.. Buna Karayolları Genel Müdürlüğü bile uymadı.”

‘1 MİLYON KİLOMETRE OLMASI LAZIM’

5G’nin fiber altyapı olmadan hayata geçirilemeyeceğinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Erkan, şunları söyledi:

“3G’den 4G’ye geçerken, 16 kat fiber altyapıya ihtiyaç olur. 4G’den 5G’ye geçmek için ise 10 katı daha fiber gerek. Türkiye’de bugün toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı var. İhtiyacımız olan fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon kilometre. Bu yatırımı mevcut 3 operatör ayrı ayrı yaparsa, 15-16 milyar dolar gerekiyor. Ortak yaparsak bunu 3-4 milyar dolara çözebiliriz. Ki, Türkiye’nin kendi otomobilini yapması için de 3.5-4 milyar dolara ihtiyacı var. Rekabeti toprak altında ararsak, üst tarafına, servis ve teknoloji tarafına harcayacak para kalmıyor.”

'FİBER HAT YATIRIMLARI HIZLANMALI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiberde verdiği destek ile beraber, konunun 2020 yılında Türkiye için en olumlu bir şekilde çözüleceğine inandıklarını söyleyen Erkan, "Fiber sorununu ne kadar çabuk çözersek 5G’ye o kadar etkin geçiş sağlayarak bu alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin önünü açabiliriz. Öte yandan biz Turkcell olarak 5G için çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz" dedi.

‘T SERİSİNE ARTIK GEREK YOK’

Turkcell olarak, 2022 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda her yıl 1 milyar dolarlık yatırım planladıklarını ifade eden Erkan, kendilerine tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanı belirlediklerini söyledi.

Turkcell’in akıllı telefon markası T serisine artık gerek olmadığına da değinen Murat Erkan, “İşin donanım bacağında rekabetçi olamayacağımızı düşünüyoruz. T serisine artık ihtiyaç yok. Önceden vardı. Daha önceki yıllarda kullanıcılar makul fiyatla 4G’li telefonlara ulaşsın diye, T serisini çıkarmıştık. Ama artık o kadar çok alternatif var ki, buna gerek yok” diye konuştu.