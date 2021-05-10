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Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak, engellilerin bilgiye, sanata eşit şartlarda erişebilmesi için çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin öncelikli ihtiyaç alanlarına odaklanıyor, dezavantajlı kesimlerin hayata eşit katılımını sağlamak için sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Telefon Kütüphanesi ve uygulama içerisindeki İlaç Barkodu Okuma özelliği ile görme engellilerimizin hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmenin, hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı uygulamadaki Tablolar Konuşuyor özelliği ile dünyaca ünlü 35 betimlemeli tabloyu görme engelli sanatseverlerle buluşturuyor. Para Tanıma fonksiyonu ile görme engellilerin güvenle ve bağımsız bir şekilde alışveriş yapabilmelerine olanak tanıyoruz. Az gören çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz” dedi.

SESLİ KİTAP VE TABLOLARDAN, İLAÇ BARKODU OKUMAYA…

Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliği ile 10 yıl önce hayata geçirilen Telefon Kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak hedefiyle telefonda sesli içerik hizmeti veriyor. Proje özelinde geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, 50 kategoride 2000’e yakın sesli kitap ve dünyaca ünlü 35 sesli betimlemeli tabloya ulaşabiliyor.

Bunun yanı sıra; anlık haber akışı, Para Tanıma ve RxMedia Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliği ile geliştirilen İlaç Barkodu Okuma gibi özellikler de ücretsiz olarak görme engellilerin kullanımına sunuluyor. Verilen bilgiye göre bugüne kadar toplamda 13 milyon 75 bin 200 dakika sesli kitabın dinlendiği Telefon Kütüphanesi’nin yaklaşık 10 bin civarında aktif kullanıcısı bulunuyor. Görme engellilerin daha çok sesli kitaba ulaşmasını amaçlayan Türk Telekom, Kitaplara Ses uygulamasıyla, 30 bin gönüllüyü de sürece dâhil ederek, 600 bin sayfa kitabın seslendirilmesini sağladı.

AZ GÖREN ÇOCUKLARA GÜNIŞIĞI İLE DESTEK

Türk Telekom’un EyDEr işbirliği ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi ile ise az gören çocukların erken müdahale eğitimi sayesinde yardım almadan yaşamlarını sürdürmesi, görme engelliler okulu yerine kaynaştırma eğitimine devam etmesi amaçlanıyor.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre bugüne kadar 81 ilden bin Günışığı çocuğuna ve ailelerine az gören eğitimleri verildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen Okulumda Günışığı projesi ile 5 bin eğitimciye de az gören eğitimi verilerek farkındalık sağladıklarını belirten Türk Telekom, Ar-Ge ekibi tarafından, Günışığı çocuklarının engelsiz akranları ile aynı sınıflarda, ders ve tahtayı takip etmeleri amacıyla TahtApp yazılımının da geliştirilip, hayata geçirildiğini duyurdu.