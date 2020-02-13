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Türk Telekom, 2019 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2019’da yüzde 15.8 büyüme ile 23,7 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir artışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK),yine halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme olan yüzde 32.4 artışla 11.2 milyar TL oldu. Şirketin bir önceki yıla göre 5.9 puanlık iyileşme sağladığı FAVÖK marjı ise yine 2008’deki halk arzdan bu yana en yüksek yıllık değeri olan yüzde 47.2’ye ulaştı.

Satış gelirleri ve FAVÖK kârlılığındaki artış sonucunda Türk Telekom, 2019’da 2.4 milyar TL net kâr elde ederek son 7 yılın en yüksek net kârına ulaştı. Türk Telekom 2018 yılı genelini ise 1.4 milyar TL’lik zararla kapatmıştı. Şirketin yatırım harcamaları da 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 20.9 artışla 4.9 milyar TL’ye yükseldi.

2019’da 1.8 milyon net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 47.8 milyona çıkardı. Toplam sabit genişbant internet abone sayısı 11.4 milyon olurken yeni genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 90’ı, yenilenen aboneliklerin de yaklaşık yüzde 60’ı yeni limitsiz internet paketlerinden geldi.

2018 2019 Değişim Fiber Abone Sayısı (milyon) 3633 4216 % 16 Mobil Abone Sayısı (milyon) 21.5 22.9 % 6.6 Genişbant Abone Sayısı (milyon) 10.9 11.4 % 4.2 Satış Gelirleri (milyon TL) 20431 23657 % 15.8 Net Kâr / Zarar (milyon TL) -1391 2407

Şirketin toplam fiber abonelerinin sayısı da yıllık yüzde 16’lık artışla 4.2 milyonu geçti. Türk Telekom’un mobil abone sayısı 1.4 milyon net artışla 22.9 milyona çıkarken geçen yıl yüzde 46 olan LTE abonelerinin toplam mobil aboneler içindeki payı 2019’da yüzde 55’e ulaştı.

LTE kullanıcılarının aylık ortalama kişi başı mobil data kullanımı ise bir önceki yıla göre 2.5 GB artarak 8.6 GB olarak gerçekleşti.

HALKA ARZDAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAM

2019 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şunları söyledi:

“Elde ettiğimiz operasyonel ve finansal performans sonucunda 2019 yılında konsolide satış gelirimiz halka arzdan beri en yüksek yıllık artış olan yüzde 15.8 ile 23.7 milyar TL’ye yükseldi. Bu performansta faaliyetlerimizin ana kollarını oluşturan mobil ve sabit genişbant segmentlerindeki yıllık yüzde 18 ve yüzde 20 gelir büyümesi etkili oldu. Diğer yandan, kaydettiğimiz FAVÖK, yıl içinde iki kez yukarı yönlü revize ederek 11 milyar TL’ye yükselttiğimiz öngörümüzün de üzerinde, 11.2 milyar TL olarak gerçekleşti.”

‘KUR RİSKİNİ AZALTTIK’

Türk Telekom’un kur hareketlerine hassasiyetini de azalttıklarını ifade eden Önal, “2017’de 2.8 milyar dolar olan net açık yabancı para pozisyonumuz 2019 sonu itibarıyla 370 milyon dolara geriledi. Bu sayede net finansal giderlerimizin ve net kârımızın daha öngörülebilir olmasını sağladık” diye konuştu.

Önal, Türk Telekom’un 2020 yılına ilişkin öngörülerini de şu ifadelerle paylaştı: “2020 yılında satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık yüzde 14, FAVÖK rakamımızın 12.4 milyar TL ve yatırım harcamalarımızın 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”

‘FİBERDE 304 BİN KİLOMETREYE ULAŞTIK’

Son 10 yılda erişim amaçlı fiber ağ altyapılarını 10 katına çıkardıklarını aktaran Önal’, “2019 yıl sonu itibarıyla fiber altyapımız toplamda 304 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna erişti. Son 5 yılda mobil pazar payımızı 5 puan artışla yüzde 28 seviyelerine çıkardık ve pazar payımızı yüzde 30’un üzerine çıkartma hedefimize daha da yaklaştık. LTE baz istasyonlarımızın yarısına yakınına 5G'nin yapı taşı olan fiberi ulaştırdık” diye konuştu.

Yurt dışına giden veri trafiğini içeriye almak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Önal, “Bu kapsamda internet içeriklerinin Türkiye’ye getirilmesi amacıyla küresel OTT’ler ile sözleşmeler imzaladık” dedi.