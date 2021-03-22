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Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesi kapsamında az gören çocuklar sanatla buluşuyor.

Türk Telekom ve İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan Sanatın Günışığı Eğitim Programı’nda Günışığı Çocukları’na çevrimiçi sanat eğitimleri verilecek. Eğitimler kapsamında atölye çalışmalarının yanı sıra çevrimiçi müze turları da düzenlenecek.

Belirlenen kontenjan çerçevesinde Türk Telekom çalışanlarının çocuklarının da katıldığı eğitimlerde, çocukların, engelli ve engelsiz akranlarıyla sanat yoluyla kaynaşması hedefleniyor.

Sanat tarihi ve sanatçılar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, çevrimiçi atölyelerde kendi çalışmalarını oluştururken yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulacak. Çocuklar ayrıca düzenlenen sanat atölyeleri ve çevrimiçi müze turlarında İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan eserleri de tanıyacak.