Türk toplumunda yardımlaşma kültürü azalıyor mu?

Areda Survey, Türk toplumunda Paylaşma, Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürü konulu araştırmasını yayımladı.

Türkiye genelinde 2.094 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, halkın yüzde 51,2’si Türk toplumunun dayanışma ruhunun giderek azaldığını düşünüyor.

2021’de yüzde 54,2 ve 2022’de yüzde 50,7 olmak üzere dayanışma kültürünün azaldığını söyleyenler ağırlıkta çıkmıştı.

Dayanışma kültürünün arttığını belirtenlerin oranları 2021’de yüzde 32,2; 2022’de yüzde 28,2 ve 2023’te yüzde 31,3 olarak karşımıza çıkıyor.

Bununla birlikte pek değişmediğini ifade edenlerin oranları 2021’de yüzde 13,6; 2022’de yüzde 21,1 ve son olarak 2023’te yüzde 17,5 olarak belirleniyor.

KADINLAR ERKEKLERE GÖRE DAHA KARAMSAR

Cinsiyet dağılımlarına bakıldığında kadınların yüzde 58,9’u dayanışma kültürünün giderek azaldığını söylerken daha karamsar bir tutum sergiliyor ve erkeklerin yalnızca yüzde 43,3’ü bu fikre katılıyor.

“Dayanışma kültürü giderek artıyor” diyenlerde ise kadın ve erkeklerin oranı benzerlik gösteriyor. Kadınların yüzde 31,8’i, erkeklerin de yüzde 30,8’i aynı şekilde düşünüyor.

Türk toplumundaki dayanışma kültürünün giderek azaldığını en çok düşünen yaş grubu son araştırmaya göre yüzde 66,3 ile 55 yaş ve üstü. 35-54 yaş aralığındakilerde bu oran yüzde 50,5 ve 18-34 yaş aralığındakilerde de yüzde 40,2 olarak karşımıza çıkıyor.

Dayanışma kültürünün arttığını en yüksek oranda söyleyen grup yüzde 38,4 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler. 35-54 yaş aralığındaki katılımcıları yüzde 30,6’sı bu kültürün arttığını düşünürken 55 yaş ve üzerinde ise bu oran yüzde 23,2 olarak belirleniyor.