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"ÇOK DUYGULANDIM"

Sergiyi gezen Türkan Şoray, "Çok etkilendim. Sanatı yaşatmak, onun için yatırım yapmak ve böyle yerler açmak gerekli diye düşünüyorum. Buranın halkı da sinema sanatını ve fotoğrafçılık sanatını, tarihi ve geçmişiyle algılayacaklar. Önemli bir hizmet. Burada geçmiş yıllara gittim, bugün çok duygulandım" dedi.