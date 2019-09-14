Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan Londra’da GSMA çalışanlarıyla bir araya geldi

Turkcell Londra’da dijital ekonomi ve 5G konuştu

Dünya mobil iletişim sektörüne yön verenlerin buluştuğu Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) Londra’daki merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, birliğin dünya çapındaki çalışanlarına hem Türkiye’yi hem de Turkcell’i anlattı.

Ziyarette GSMA’in üst yönetimiyle de bir araya gelen Erkan, birliğin çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, bir yandan Turkcell’in Türkiye’nin dijital ekonomisinin gelişimi için attığı adımları anlatırken diğer yandan da sektörün geleceğine yön verecek olan 5G alanında yapılması gerekenler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Bu ziyaret öncesinde Londra’da gazetecilerle de bir araya gelen Erkan, sektördeki güncel konular ve Turkcell’in hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı.

'ORTAK ALTYAPI VE FİBER KONUSUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURMALIYIZ'

5G’ye geçiş için ortak altyapının olmazsa olmaz olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Dünyada birçok ülke artık altyapıları ortak hale getiriyor, üstyapıda rekabet ediyor. Önümüzde bir 5G çağı var. 5G sadece bir mobil teknoloji değil, aslında tüm sektörlerin uçtan uca dijitalleşmesi demek. Türkiye’nin 5G ile birlikte yeni bir sıçrama yapabileceğine inanıyorum. O nedenle bizim ortak altyapı, fiber gibi konuları bir an önce çözüme kavuşturup ortak altyapı üzerine neler yapabiliriz, ona bakmamız lazım. Artık hem mevcut altyapıyı ortak kullanmak hem de yeni altyapı çalışmalarını ortak yapmak için daha fazla zaman kaybetmemeliyiz" dedi.

Ülke ekonomisinin kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayacak yöntemlerle ortak fiber altyapısının hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Murat Erkan, "5G ile birlikte artık altyapıyı ortak kullanmayı değil ortak oluşturmayı konuşuyor olmamız gerekiyor. Yurtdışında birçok operatör 5G altyapısını ortak oluşturma konusunda anlaşmalar yapıyor. Avrupa’da ortak altyapı anlaşmaları 2010’dan bu yana 10 katına çıktı. Türkiye’de Turkcell olarak Türksat ve Vodafone Türkiye ile paylaşıma başladık. Şu anda Türksat altyapısı üzerinden hizmet verdiğimiz yaklaşık 30 bin müşterimiz mevcut. Haneye erişim sayımız bu sayede 3.4 milyondan 6.5 milyona geldi. Ayrıca fiber şebekemizi 21 şehirden 28’e taşıdık. Ancak bunları biz yeterli görmüyoruz. Bunun için ülke çapında bir eylem planı gerek. Türkiye kazanacaksa biz her adımı atmaya hazırız" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE 5G FIRSATINI DEĞERE DÖNÜŞTÜRMELİ'

Murat Erkan, bir yandan 5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilmesi için oluşturulan girişimleri desteklerken diğer yandan da üniversiteler ile bu alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Tüm bunları Türkiye’nin 5G fırsatını değere dönüştürmesi ve bu alanda da dünyada söz sahibi olmasına katkı sağlamak için yapıyoruz. 5G küresel arenada ciddi bir rekabet unsuru olacak. 5G’nin her ülkede eş zamanlı olarak hayata geçemeyecek olması bu alandaki rekabeti daha da önemli hale getiriyor. Global ölçekte hazırlanan raporlardaki öngörüye göre 2024 yılına kadar 1.9 milyar aboneyle, dünyadaki popülasyonun yüzde 22’sinin 5G kullanması bekleniyor. Türkiye bu yüzden 5G fırsatını değere dönüştürmeli" diye konuştu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’de geliştirdikleri dijital uygulamaların dünyada diğer operatörler tarafından yakından takip edildiğini belirterek dijital ihracat çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Erkan, "Bugün 38 ülkeden 9 farklı operatör bizim uygulamalarımızı müşterilerine sunuyor. Önümüzdeki yıllarda bu ülkelerin sayısının hızla artacağına inanıyorum" dedi.

Turkcell’in gelecek dönemdeki hedeflerinden de söz eden Erkan, "Yeni nesil teknolojilere yönelik yatırım ve çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Bu kapsamda 5G’nin yanı sıra yapay zekâ, robotik teknolojiler, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, siber güvenlik ve bulut teknolojileri odaklanacağımız konular arasında yer alacak. Dijital İş Servisleri şirketimiz ile sunduğumuz yeni nesil çözümler ile kamu ve özel sektörün dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz. 6 ayda bu alandaki gelirimizi yüzde 62 artırarak 693 milyon TL’ye çıkardık" şeklinde konuştu.