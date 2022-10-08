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Haberler Voleybol Türkiye 0-3 Sırbistan MAÇ SONUCU - A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları
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Türkiye 0-3 Sırbistan MAÇ SONUCU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye 0-3 Sırbistan MAÇ SONUCU - A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi.

İlk seti 25-20 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci sette rakibine 25-21, üçüncü sette ise 25-23 mağlup olarak karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları gruptaki 3. yenilgisini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

Filenin Sultanları, 2. tur F Grubu'nda Tayland, Amerika Birleşik Devletleri ve Sırbistan'a yenilirken Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya'yı mağlup etti.

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