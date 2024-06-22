Türkiye: 0 - Portekiz: 3 | MAÇ SONUCU A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Mücadelede ilk gol 21. dakikada Bernardo Silva'dan geldi. Dakikalar 28'i gösterdiğinde Türkiye defansta büyük bir hata yaptı ve Samet Akaydin topu kendi ağlarımıza gönderdi. Portekiz'in üçüncü golü ise 55. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi. İkide iki yapan Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi. Ay-yıldızlılarımız ise dört gün sonra Çekya ile son grup maçına avantajlı çıkacak

Habertürk / AA Giriş: 22.06.2024 - 17:55 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:04 facebook

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