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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0 | MAÇ SONUCU

        18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 21:02 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:02
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        U18 Milli Takımı, set vermedi!
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        Avrupa Şampiyonası'nda beşinci maçına çıkan 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

        Organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, beşinci maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaştı.

        Ay-yıldızlılar, başkent Sofya'da oynanan müsabakayı 25-18, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

        Grubunda ikinci galibiyetini elde eden milli takım, şampiyonadaki altıncı maçını 17 Temmuz'da Ukrayna ile yapacak.

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