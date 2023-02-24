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Türkiye: 74 - Letonya: 83 | MAÇ SONUCU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya'ya 83-74 mağlup oldu

Türkiye: 74 - Letonya: 83 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 5'inci maçında Letonya´yı konuk etti. Bursa´da Tofaş Nilüfer Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar, Letonya´ya 74-83 skorla kaybetti. Maçın en skorer ismi Türkiye´de 17 sayıyla Onuralp Bitim oldu. Ay-Yıldızlılar, gruptaki 6´ncı ve son maçını 27 Şubat Pazartesi günü TSİ 22:30'da Belçika ile deplasmanda oynayacak.

KARŞILAŞMANIN GELİRLERİ KONTEYNER KENT´E AKTARILACAK

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmaları kapsamında A Milli Basketbol Takımı, Letonya ile oynadığı maçın gelirlerini depremzedelere aktaracak.

A MİLLİLER KARŞILAŞMAYA SİYAH FORMAYLA ÇIKTI

Yaşanan deprem felaketinin ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Letonya karşısına parkeye siyah formayla çıktı. Öte yandan Ay-Yıldızlılarda Koç Ergin Ataman, Asvel Lyon-Villeurbanne ile Anadolu Efes´in EuroLeague maçı dolayısıyla Ay-Yıldızlı takımın başında yerini alamazken, yerine Koç Hakan Demir mücadelede görev aldı.

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