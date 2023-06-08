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Türkiye-ABD ilişkilerinde diplomasi gündemi yoğunlaşıyor

Seçimin ardından yeni kabinede görev alan bazı isimler küresel ve bölgesel bazı başlıklar dolayısıyla öne çıkıyor. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar ABD’de özellikle Dışişleri, Milli Savunma ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının en çok merak edilen isimler olduğunu söyledi. Çınar “Finans dünyasının güvenilir bulduğu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Ortodoks ekonomi politikasına geri döneceği yönünde yorumlar yapılırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ‘devir teslim töreninde yaptığı milli dış politika’ şeklindeki açıklamasının içeriği merak ediliyor” şeklinde konuştu. Çınar “Önümüzdeki süreçte NATO, BM ve G20 zirveleri var. Türkiye-ABD resmi yetkililerinin temasının fazla olacağı bir diplomasi göreceğiz” dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerinde diplomasi gündemi yoğunlaşıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından açıklanan yeni kabinedeki bazı isimler, ekonomi ve dış politika gibi küresel meseleler açısından öne çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD’de en çok merak edilen isimlerin başında geldiğini belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar ikili ilişkilerde önümüzdeki sürecin öncelikli konularını haberturk.com’a değerlendirdi.

“EKONOMİ EKİBİ MERAK EDİLİYOR”
ABD kamuoyu ve medyasında özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi ekibinin merak edildiğini söyleyen Ali Çınar “Ekonomi piyasası Mehmet Şimşek’i uzun zamandır çok yakından tanıyor ve saygı duyulan bir isim olarak biliyor. Mehmet Şimşek’in kuracağı ekip de bilhassa finans çevreleri tarafından yakinen takip ediliyor” dedi. Mehmet Şimşek’in Ortodoks ekonomi politikasına geri döneceği yönünde yorumlar olduğunu belirten Çınar “Bilhassa faizlerin artırımı ve ekonominin toparlanmasıyla ilgili beklentiler var. Bakan Mehmet Şimşek’in finans dünyası için ve sermayenin Türkiye’ye gelmesi konusunda güvenilir bir isim olduğu ABD’de biliniyor. Zaten kendisinin de sabırlı olunması yönünde kamuoyuna güven verici açıklamaları oldu” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERNİDE DİPLOMASİ GÜNDEMİ YOĞUNLAŞIYOR”
Biden yönetiminde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni dönemde atacağı yeni adımlar olabilir mi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın nasıl bir politika güdeceği gibi soruların olduğu ifade eden Ali Çınar “Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan görevi devralırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milli dış politikanın altını çizdi. O nedenle milli dış politikanın içeriği ve bundan sonra atılacak adımlar da ABD tarafından tartışılan ve merak edilen konular arasında” dedi. Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD’li mevkidaşı Blinken arasında geçen telefon görüşmesinde F-16 meselesi, İsveç’in NATO üyelik süreci, Karadeniz’deki tahıl anlaşması ve Kafkasya’daki gelişmelerin öne çıktığını belirten Çınar “Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Fidan ile Blinken arasında ikili bir görüşme ihtimali yüksek. Eylül ayında ise hem New York’taki BM, hem de Hindistan’daki G20 zirvelerinde Türkiye-ABD resmi yetkililerinin temasının fazla olacağı bir diplomasi göreceğiz” şeklinde konuştu.

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