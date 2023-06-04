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Türkiye-ABD maçı için son saatler! Milletler Ligi Türkiye-ABD voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. Milletler Ligi'nde 3'te 3 ilerleyen Filenin Sultanları birinci haftanın son maçına bugün çıkacak. Milli takımın maçına kısa bir süre kala ABD Türkiye voleybol maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte ABD-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı ve maça dair bilgiler...

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  • Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda oynanıyor. Sırasıyla Güney Kore, Sırbistan ve İtalya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız 4'te 4 yapmak için ABD karşısında sahaya çıkıyor. Sporseverler ABD Türkiye voleybol maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, 4 Haziran 2023 Türkiye ABD voleybol maçı ile ilgili güncel bilgiler...
  • Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

    Türkiye A Milli voleybol takımı ile ABD arasında oynanacak zorlu mücadele 4 Haziran günü 20.00'de ekranlara gelecek. 
  • Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Kritik maç TRT 1 Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlar gelecek.

    TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    HER HAFTA 4 MAÇ

    "Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. 

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya etabından sonra ligin ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftada 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.
  • Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    İLK 8'DE YER ALANLAR FİNALLERDE KARŞILAŞACAK

    Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde 16 ekip arasında ilk 8 sırayı elde edecek takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.
  • Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye, 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de de üçüncülük elde etti.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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