Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda oynanıyor. Sırasıyla Güney Kore, Sırbistan ve İtalya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız 4'te 4 yapmak için ABD karşısında sahaya çıkıyor. Sporseverler ABD Türkiye voleybol maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, 4 Haziran 2023 Türkiye ABD voleybol maçı ile ilgili güncel bilgiler...