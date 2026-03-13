Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün yeni başkanı Ahmet Eker oldu

ürkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nde (TAYK) gerçekleştirilen yönetim değişikliğiyle birlikte komodor ve yönetim kurulu başkanlığı görevine Ahmet Eker getirildi. Uzun yıllardır kulüp yönetiminde viskomodor (başkan yardımcısı) olarak görev yapan Eker, bu görevi 2016 yılından bu yana komodor olarak görev yapan Vedat Tezman’dan devraldı.

11 Mart’ta yapılan toplantıyla belirlenen yeni yönetimle birlikte, yelken sporunun içinde uzun yıllardır aktif rol alan Ahmet Eker’in komodor olarak göreve başlamasıyla TAYK’ın ulusal ve uluslararası yarış organizasyonlarını sürdürmesi ve Türkiye’de açık deniz yelken sporunun gelişimine yönelik çalışmaların devam etmesi hedefleniyor.

“Tayk’ın uluslararası konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, yaptığı açıklamada Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün köklü geçmişi ve yelken sporuna sağladığı katkıların büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, TAYK’ın ulusal ve uluslararası yarış organizasyonlarındaki güçlü konumunu daha da ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Eker ayrıca, açık deniz yelken sporunun gelişmesi ve daha fazla sporcunun bu sporla buluşması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Yeni Yönetim Kurulu:

Nazmi Ahmet Eker – Komodor / Yönetim Kurulu Başkanı

Selma Rodopman – Viskomodor / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Merter Öney – Genel Sekreter

Emir İçgören – Sayman

Zeynep Atabay – Yönetim Kurulu Üyesi

Vedat Tezman – Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali Karamehmet – Yönetim Kurulu Üyesi