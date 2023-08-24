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        Haberler Spor Voleybol Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Almanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Voleybol Haberleri

        Türkiye Almanya karşısında! Almanya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Almanya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki son maçına bugün çıkacak. Maça artık kısa bir süre kalmasıyla "Almanya Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" araştırması hız kazandı. İşte, Almanya Türkiye voleybol maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 10:36 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:36
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        Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar 4. maçında Yunanistan'ı da 3-0 yenerek C grubundaki liderliğini garantiledi. Bugün oynanacak Almanya maçı sonrası grup aşamasını tamamlayacak. Peki, Türkiye Almanya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar...

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        ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasını 24 Ağustos Perşembe günü yani bu akşam TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşmayla tamamlayacak.

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        ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Almanya-Türkiye voleybol maçı TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        TRT 1 SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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