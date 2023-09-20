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        Haberler Spor Voleybol Türkiye Arjantin voleybol maçı canlı izle! Filenin Sultanları Arjantin maçı canlı yayın izle TRT Spor HD link - Voleybol Haberleri

        Türkiye Arjantin voleybol maçı canlı izle! Filenin Sultanları Arjantin maçı canlı yayın izle TRT Spor

        2023 yılına adeta damga vuran ve üst üste iki büyük turnuvada mutlu sona ulaşarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için mücadele ediyor. Grubunda oynadığı ilk üç maçı da kazanmayı başaran Filenin Sultanları, bu kez Arjantin karşısına çıkıyor. İşte, Türkiye Arjantin voleybol maçı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 00:48 Güncelleme: 20.09.2023 - 00:48
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        Türkiye Arjantin voleybol milli maçı için artık geri sayım başlamış durumda. 2023 CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda arka arkaya şampiyonluk ipini göğüsleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız şimdi, 2024 Paris Olimpiyatları için yoluna doludizgin devam ediyor. İşte, Filenin Sultanları'nın Paris yolundaki 4. sınavı olan Arjantin maçına dair detaylar...

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        FİLENİN SULTANLARI ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 4. maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

        Zorlu mücadele 20 Eylül TSİ: 07:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        TRT SPOR CANLI YAYIN

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI

        15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

        17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

        19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

        20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

        22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

        23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

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        2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

        1- Türkiye / 6 Puan (2 maç)

        2- Japonya / 8 Puan (2 maç)

        3- Brezilya / 3 Puan (1 maç)

        4- Belçika / 3 Puan (2 maç)

        5- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)

        6- Bulgaristan / 0 Puan (2 maç)

        7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)

        8- Peru / 0 Puan (1 maç)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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