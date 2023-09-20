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Türkiye Arjantin voleybol milli maçı için artık geri sayım başlamış durumda. 2023 CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda arka arkaya şampiyonluk ipini göğüsleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız şimdi, 2024 Paris Olimpiyatları için yoluna doludizgin devam ediyor. İşte, Filenin Sultanları'nın Paris yolundaki 4. sınavı olan Arjantin maçına dair detaylar...