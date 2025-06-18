Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde, ikinci müsabakanın ne zaman ve hangi kanalda oynanacağı ise basketbolseverler tarafından araştırılan konular arasında. İşte karşılaşmanın detayları...