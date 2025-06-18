Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 94-76 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. Bu kapsamda basketbolseverler final serisinin ikinci maçının tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde, ikinci müsabakanın ne zaman ve hangi kanalda oynanacağı ise basketbolseverler tarafından araştırılan konular arasında. İşte karşılaşmanın detayları...
FİNAL SERİSİ 2. MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin ikinci maçı 19 Haziran Perşembe akşamı saat 20.30’da oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 5 üzerinden canlı yayınlanacak.