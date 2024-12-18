Türkiye Bilişim Derneği "Dijital Geleceğe Yolculuk" başlatıyor

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, 41'inci Ulusal Bilişim Kurultayı'na ilişkin bilgiler verdi.

Aktepe, kurultayın, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş insanları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlardan oluşan 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için önceliğinin bilişim olması gerektiğini vurgulayan Aktepe, dijital geleceğe yolculuğun başlatılması gerektiğini bildirdi.

Aktepe, yenilikçi teknolojilerin tüm endüstrileri, meslekleri ve kalkınmayı derinden etkilediği bir dönemde yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: REKLAM "Teknolojiyi etkin kullanan ülkeler, küresel rekabette öne çıkmakta ve kalkınma süreçlerini hızlandırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, yapay zeka, kuantum bilişim, insansı robotlar, enerji teknolojileri gibi yenilikçi alanlar, ekonomik büyüme, iş gücü dinamikleri ve toplumsal refah üzerinde büyük etkiler yaratacak. Türkiye'nin yenilikçi yolda kararlı adımlarla ilerlemesi, rekabet avantajı sağlamakla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek açısından zorunluluktur. Geleceği şekillendirmek bizim elimizde. Her adımımız, daha parlak bir yarını inşa etmek için atılan bir tohumdur."