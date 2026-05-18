Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Türkiye bizim için stratejik bir ortaktır" | Dış Haberler

        "Türkiye bizim için stratejik bir ortaktır"

        Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, "Türkiye bizim için kilit ve stratejik bir ortaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 21:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye bizim için stratejik bir ortaktır"

        Bosacki, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu Türk basın mensuplarına, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

        "Türkiye bizim için kilit ve stratejik bir ortaktır." ifadesini kullanan Bosacki, Ankara'nın ülkesine büyüme, kalkınma ve savunma konusunda yardımcı olduğunun altını çizdi.

        Bosacki, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Mart 2025'te Türkiye'ye yaptığı ziyarette ortaya konulan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması hedefini hatırlattı.

        İki ülkenin NATO ortağı olduğunu anımsatan Bosacki, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadı ve Karadeniz için önemine vurgu yaptı.

        Bosacki, İstanbul'un Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere yine ev sahipliği yapabileceğine dikkati çekti.

        REKLAM

        AA muhabirinin Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki yerine ilişkin sorusuna Bosacki, ülkesinin her zaman NATO'ya inanmaya devam ettiği değerlendirmesini yaparak örgütü temel bir savunma sistemi olarak gördüklerini söyledi.

        Bosacki, ABD'nin NATO'ya yaklaşımının değiştiğini anımsatarak kendi ordularını güçlendirmenin önemine değindi.

        Türkiye'nin askeri anlamda "önemli bir partner" olduğuna dikkati çeken Bosacki, Ankara ile 2025'te varılan güvenlik işbirliği anlaşmasına atıfta bulundu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı

        İsrail, Netanyahu'nun emriyle Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosuna saldırdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Bakan Fidan Almanya'da
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Beraat etti
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor