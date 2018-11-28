Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 23 Kasım 2018 tarihi kartlı ödeme verilerini açıkladı. Her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü cuma gününe denk gelen ve Türkiye’de “Süper Cuma”, “Şahane Cuma”, “Muhteşem Cuma” ve “Efsane Cuma” gibi isimler de verilen Black Friday alışveriş festivalinde mağazalar birçok ürüne indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sundu.
Özellikle Türkiye’de bankalar, yaptıkları kampanyalarla bu günü kart kullanıcıları için daha cazip hale getirdi. BKM’nin açıkladığı verilere göre, 23 Kasım Cuma günü 3.4 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşirken, bu rakam 2017 yılının aynı gününe denk gelen cuma günüyle karşılaştırıldığında kartlı ödemelerde yüzde 38 artış görüldü.
110 BİN KART İLK KEZ İNTERNETTE KULLANILDI
23 Kasım Cuma günü indirimlerin etkisiyle bir günde 2 milyon farklı kartın internetten ödemelerde kullanılarak rekor kırdığı bilgisine ulaşıldı. Geçen yılın aynı gününde 1,2 milyon farklı kartın internetten ödemelerde kullanıldığı düşünüldüğünde, bu yıl yüzde 80 oranında daha fazla kart internetten kullanıldı. Bugünde kullanılan kartların yüzde 5’i yani 110 bin farklı kartın ise ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğine işaret etti.
HER 3 KARTLI ÖDEMEDEN BİRİ İNTERNETTEN
İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında, 23 Kasım Cuma günü 975 milyon TL tutarında kartlı ödemenin internetten gerçekleştiği görüldü. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 68 oranında artış gösterirken, kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise rekor kırarak yüzde 29 seviyesine ulaştı.
YÜZDE 62'Sİ ELEKTRONİK EŞYA
Kartlarla toplam 975 milyon TL tutarında internetten ödeme yapılan 23 Kasım 2018’de ödemelerin 602 milyon TL’si yani yüzde 62’si elektronik eşya, giyim ve hava yolları sektörlerinde gerçekleşti. En fazla ödeme yapılan elektronik eşya sektörü internetten toplam kartlı ödemelerin yüzde 37’sini oluştururken, giyim ve aksesuar sektörü yüzde 17’sini, hava yolları sektörü ise yüzde 8’ini oluşturdu.
EN FAZLA İNTERNETTEN ÖDEMEYİ IĞDIR YAPTI
Türkiye’nin her yerinden kullanıcılar internetten alışveriş imkânı sayesinde kendilerine cazip gelen ürünlere ulaşırken, kalabalık nüfusun etkisiyle internetten alışverişlerin yüzde 36’sı yani üçte biri İstanbul’daki kullanıcılar tarafından yapıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler baz alındığında ise en fazla internetten alışveriş tercih eden iller yüzde 40’la Iğdır, yüzde 34’le Kırklareli ve yüzde 33’le Çanakkale oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.