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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim' - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim'

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile görüştü. İki ülke arasında taşımacılığı ve ticareti nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, doğrudan iletişimi sağlayacak birer temsilci görevlendirdiklerini bildirdi. Uraloğlu, "İletişim sağlayacak mekanizma ile ortaya çıkan problemleri daha hızlı çözme imkanına sahip olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 11:53 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:53
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        Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim'
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında bir dizi temasta bulundu. Çin ziyaretini değerlendiren Bakan Uraloğlu, küresel ulaştırma koridorlarının iki önemli noktasının Türkiye ve Çin olduğunu belirtti. 3 gün süren program kapsamında özellikle Orta Koridor’u taşımacılık, ticaret ve üretim noktasında nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını ifade etti.

        Programın ilk gününde Xi’an kentinde 9. İpek Yolu Uluslararası Forumu’na katıldıklarını ve akabinde Shaanxi Eyaleti Valisi Xi’an Şehri Belediye Genel Sekreteri ile bir araya geldiklerini anımsatan Uraloğlu, “Özellikle lojistik üs olan Xi’an’dan Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Afrika’nın kuzeyine nasıl taşımacılık yapılabileceğini, ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi değerlendirdik.” açıklamasında bulundu.

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        İkinci gün ise iki teknoloji şirketi ile görüşen Bakan Uraloğlu, söz konusu firmaların hazırda Türkiye'de başta GSM ve teknoloji alanında iş yaptıklarını anımsattı. Uraloğlu, Türkiye’de teknoloji üretimi yapılması, Ar-Ge merkezlerinin kurulması ile ilgili konuların masaya yatırıldığını ifade etti.

        Uraloğlu, şirketlerden bir tanesinin Ar-Ge merkezi kurduğunu, devamı ile ilgili de çalışmaların olduğunu belirterek “Aynı zamanda Türkiye'nin de bu firmalar adına bulunduğumuz coğrafyada bir lojistik dağıtım merkezi olması noktasında temaslarımız oldu. Olumlu gelişmeler kat ettiğimizi söylemem gerekir. Mutlaka yakından takipçisi olacağız.” dedi.

        BAKANLAR ARASI GÖRÜŞME

        Programın 3. gününde ise Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile görüşen Uraloğlu, karayolu, demiryolu, havayolu ve denizcilik noktasında ulaştırmanın dört modunu da ele aldıklarını ifade etti. Uraloğlu, “Taşımacılığı ve ticareti nasıl geliştirebileceğimizi heyetlerimizle beraber ele aldık.” şeklinde konuştu.

        Karayolunu daha da geliştirmek için istişarelerde bulunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, gümrüklerde yaşanan problemleri masaya yatırdıklarını da ifade etti. Uraloğlu, demiryolunda da blok tren işletilmesi noktasında Türkiye’deki özel sektör ile de temasın kurulmasını sağladıklarını belirtti.

        Türkiye-Çin arasında doğrudan iletişimi sağlayacak birer kişi görevlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “İletişim sağlayacak mekanizma ile ortaya çıkan problemleri daha hızlı çözme imkanına sahip olacağız. Dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için ulaştırma adına bize düşen görevleri hızlıca yapacağız.” dedi.

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