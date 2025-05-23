Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında bir dizi temasta bulundu. Çin ziyaretini değerlendiren Bakan Uraloğlu, küresel ulaştırma koridorlarının iki önemli noktasının Türkiye ve Çin olduğunu belirtti. 3 gün süren program kapsamında özellikle Orta Koridor’u taşımacılık, ticaret ve üretim noktasında nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını ifade etti.

Programın ilk gününde Xi’an kentinde 9. İpek Yolu Uluslararası Forumu’na katıldıklarını ve akabinde Shaanxi Eyaleti Valisi Xi’an Şehri Belediye Genel Sekreteri ile bir araya geldiklerini anımsatan Uraloğlu, “Özellikle lojistik üs olan Xi’an’dan Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Afrika’nın kuzeyine nasıl taşımacılık yapılabileceğini, ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi değerlendirdik.” açıklamasında bulundu.

REKLAM

İkinci gün ise iki teknoloji şirketi ile görüşen Bakan Uraloğlu, söz konusu firmaların hazırda Türkiye'de başta GSM ve teknoloji alanında iş yaptıklarını anımsattı. Uraloğlu, Türkiye’de teknoloji üretimi yapılması, Ar-Ge merkezlerinin kurulması ile ilgili konuların masaya yatırıldığını ifade etti.