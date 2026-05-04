        Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğukan Manço ile görüştü

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde şarkıcı ve DJ Doğukan Manço ile bir araya geldi. Görüşmede, merhum sanatçı Barış Manço'nun sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu birikim ve kültürel etkisi ele alınarak bu değerlerin korunmasına yönelik başlıklar değerlendirildi

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Barış Manço'nun izinde anlamlı buluşma

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Doğukan Manço ile bir araya gelerek merhum sanatçı Barış Manço'nun kültürel hafızadaki yeri ve sanatsal birikimi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı. Ersoy, efsane sanatçının yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda'daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

        Doğukan Manço'nun ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: Bir dönemin yalnızca sesini değil, hafızasını da taşıyan Barış Manço'nun mirası üzerine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Doğukan Manço ile bir araya geldik. Sanatçımızın yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda'daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kültürel hafızamızı besleyen bu tür değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu vesileyle, merhum Barış Manço'yu saygı ve rahmetle anıyor; Doğukan Manço'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

        Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço, 1 Şubat 1999'da hayata veda etmişti.

