Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ise 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
7,4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Kilis, Adana, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok şehirde hissedildi. Türkiye'nin yanı sıra Suriye ve Ürdün'de de deprem hissedildi, Suriye'de 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Türkiye'de 10 ilde şiddetli şekilde hissedilen deprem, dış basında da geniş yankı uyandırdı.
Washington Post gazetesi, "7.8'lik deprem Türkiye'nin güneyini vurdu" ifadelerini kullandı.
New York Times, "Ölümcül deprem Türkiye'yi vurdu, İsrail ve Suriye'de de hissedildi" başlığını kullandı.
BBC ise, "Ölümcül deprem Türkiye'nin güneydoğusunu vurdu, çok sayıda insan öldü" ifadelerine yer verdi.
Guardian, "Türkiye'nin Suriye sınırına yakın bölgede meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki güçlü depremde en az 15 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
YORUMLAR