Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ise 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

7,4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Kilis, Adana, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok şehirde hissedildi. Türkiye'nin yanı sıra Suriye ve Ürdün'de de deprem hissedildi, Suriye'de 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye'de 10 ilde şiddetli şekilde hissedilen deprem, dış basında da geniş yankı uyandırdı.