'Türkiye'de 11 ayda yüzde 40 büyüdü'

Reuters

Türkiye, BSH'ın 130 ülkeyi kapsayan Gelişen Pazarlar Bölgesi'nin (Region Emerging Markets-REM) yönetim merkezi konumunda bulunuyor.

BSH'ın önceki akşam düzenlediği toplantıda Türkiye ile ilgili değerlendirmede bulunan Ataman, "11 aylık sonuçlara baktığımızda Türkiye'deki büyümemiz TL bazında %40 oldu. Pazar payımızı da 2 puan artırdık" dedi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, BSH Grubu %28 payla Türkiye pazarında 2. sırada yer alıyor.

Reuters'te yer alan habere göre; BSH, Türkiye'nin dahil olduğu REM bölgesinin ise bu yılki büyümesinin %12, cirosunun ise 2 milyar euro seviyesinde olmasını öngörüyor.

Ataman, Türkiye'deki yüksek büyümenin enflasyon kaynaklı olup olmadığı sorusu üzerine; euro bazında elde ettikleri büyümenin de çift haneli olduğunu belirterek, pazardaki genel büyümenin yanı sıra BSH'ın pazar payını 2 puan artırmış olması ve inovatif ürünlerin bu yılki güçlü büyümede etkili olduğunu söyledi.

Önümüzdeki yılki büyüme performansında ise Türkiye'de ve küresel olarak birçok değişkenin belirleyici olacağını belirten Ataman, küresel ekonomideki belirsizlikler, tedarik zinciri problemleri, yüksek malzeme maliyetleri, yükselen enerji fiyatları ve lojistikteki zorlukların sektörün büyümesini baskılamasının beklendiğini ifade etti.

Ataman, "Ancak şunu söyleyebiliriz ki, gelecek yıl ilk yarıda materyal sıkıntısı hala daha halledilmemiş olacak. Dolayısıyla ilk yarı daha düşük, ikinci yarı daha yüksek büyüme olacak gibi görünüyor" dedi.

Ataman, kurdaki oynaklıklara karşı ise ani tepki vermemeye çalıştıklarını belirtti.

Ataman, "Ekim'den Kasım sonuna kadar kurda %30 artış oldu. Biz Aralık ayında %11 artış açıkladık... Tüm dünyada zorluklar var. Bizim bölgemizin ve özellikle Türkiye'deki durum bunun üzerine geliyor. Hem maliyetlerimizi optimize ederek, hem de bir bölümünü tüketiciye yansıtarak süreci idare edeceğiz" dedi.

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su Rudolf Klötscher de, maliyet ve kur artışlarının gelişmekte olan birçok ülkede karşılarına çıktığını belirterek, uzun dönemli değerlendirmeler yaptıklarını ve Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri olmayı sürdüreceğini söyledi.

Türkiye'nin Almanya'nın ardından BSH'ın en büyük ikinci üretim merkezi olduğunu belirten Klötscher, grubun yeni yatırım ihtiyacı doğduğunda Türkiye'nin en öncelikli noktalarından biri olduğunu söyledi.



Toplantıda verilen bilgiye göre, BSH Grubu'nun Çerkezköy'deki fabrikasında gerçekleştirilen üretimin %70'inden fazlası ihraç ediliyor. BSH Türkiye bünyesinde 8,000 civarı istihdam sağlanıyor.