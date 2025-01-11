Türkiye'de 497 kuş türü kaydedildi

HASSAS TÜRLERE KAYIT KORUMASI

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu kurucularından kuş gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun, eBird kayıtlarında bazı türlerin 'hassas' olarak koruma altında tutulduğuna işaret etti. Coşkun, başta ulu doğan ve bıyıklı doğan olmak üzere yırtıcı kuş türlerinin yakalanıp özellikle Arap ülkelerine satışını engellemek için artık bu türlerin gözlem kayıtlarında bölgelerin gizli tutulmaya başlandığını açıkladı. Coşkun, "Bu yasa dışı hayvan ticaretini engellemek ve bu türleri korumak için görüldükleri bölgeler artık eBird sistemi üzerinde gizleniyor" dedi.