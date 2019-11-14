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Haberlerİş-Yaşam

Türkiye'de biyodizel üretimi rekora koşuyor

AA

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, "Geçen yılın ilk 8 ayında 66 bin ton, bu yıl ise aynı dönemde 78 bin ton üretimimiz oldu. Bu yıl 130 bin tonluk bir üretim bekliyoruz. Bu da rekor anlamına geliyor" dedi

biyodizel üretimi

Atık yağlar ve bazı yağlı tohumlardan elde edilen biyodizel yakıtlarda üretim artışı rekor seviyelere yaklaşıyor.

AA muhabirinin Biyodizel Sanayi Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2018 yılında 108 bin 609 ton biyodizel üretimi gerçekleşti. Bu yıl ise yılın 8 ayında 78 bin tonluk üretim yapan biyodizel sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış yakaladı.

Kanola ve aspir başta olmak üzere yağlı tohumlar ve toplanan atık yağların ham madde olarak kullanıldığı biyodizelde geçen yılki rekorun yıl sonunda kırılması bekleniyor.

Dernek Başkanı Selçuk Borovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biyodizel üretiminde sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi.

Yılın 8 ayında gösterilen artışın devam edeceğini dile getiren Borovalı, "Geçen yılın 8 ayında 66 bin ton, bu yıl ise aynı dönemde 78 bin ton üretimimiz oldu. Bu yıl 130 bin tonluk bir üretim bekliyoruz. Bu da rekor anlamına geliyor." dedi.

GÖNÜLLÜ VE ZORUNLU HARMANLAMA

Türkiye'nin motorin açısından çok büyük bir pazar olduğuna değinen Borovalı, ülkede yaklaşık 25 milyon ton motorin tüketimi olduğunu aktardı.

Borovalı, Avrupa'da motorine biyodizel harmanlama oranının yüzde 9'lara çıkarıldığına dikkati çekerek, "Türkiye'de ise zorunlu harmanlama oranı binde 5, gönüllü harmanlama ise yüzde 2. Bizim sektör olarak hedefimiz yüzde 2'yi tamamlamak. Türkiye çok büyük bir motorin pazarı, bu yüzden yüzde 2'lik harmanlama bile bizi Avrupa'da ilk 10'a taşır. Türkiye'nin bu anlamda potansiyeli çok." ifadelerini kullandı.

45 BİN TON ATIK YAĞ TOPLAMA HEDEFİ

Yağlı tohumların ekiminde geçen yıl çok iyi bir artış yakalandığını vurgulayan Borovalı, üreticinin ilgisinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kanolanın üreticiye ayçiçeğine göre daha fazla gelir getirdiğini belirten Borovalı, "Kanola eken, satan herkes ekonomik anlamda fayda sağladı. Yaklaşık 230 bin civarında bir kanola hasadı gerçekleşti. Bunun yarısından çoğu gıda sektörüne gitti. Türkiye'de ilk defa yerli üretilmiş kanola yağı raflarda yerini aldı." diye konuştu.

Kanola dışında diğer yağlı tohumlarla da ilgili bir çalışmalarının olduğunu ancak bu konuda bazı sıkıntıların bulunduğunu kaydeden Borovalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların başında da kayıt dışı atık yağlar geliyor. Türkiye'de atık yağların toplanmasıyla ilgili son derece yeterli ve eksiksiz bir mevzuat var. Sıkıntılar bu mevzuatın uygulanması ve gerçekleşmesi konusunda. Son zamanlarda birçok birimin koordineli çalıştığı gördük. Birkaç yerde emsal niteliğinde operasyonlar oldu. Kayıt dışı toplanan atık yağların yasada öngörülmeyen alanlara gitmesiyle ilgili ciddi önlemler alınmaya başladı. Bu yılın sonunda 45 bin ton atık yağ toplama hedefimiz var. Atık yağ toplamada yaşanan sorunlar çözüldüğü zaman bunun çok kısa sürede 90 bin tonlara çıkacağını öngörüyoruz."

Türkiye'nin 2007'den itibaren biyodizel üretimi şu şekilde gerçekleşti:

YILÜRETİM (BİN TON)
2007666
20081.872
20092.958
20107.463
201111.649
201217.732
201321.379
201432.877
201560.945
201664.103
201774.000
2018108.609
2019130.000*

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