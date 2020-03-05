Selim Karahan skarahan@haberturk.com

İngiltere merkezli uluslararası gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank artık geleneksel hale gelen Servet Raporu'nu yayımladı. Buna göre 2019 yılında Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 164 bin 938'e yükseldi.

1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 2019'da 2018'e oranla yüzde 2'lik artış gösterdi. Raporda 'ultra zengin olarak tanımlanan 30 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı ise ülkemizde geçen yıl 1.913'e ulaştı. Ultra zengin sayısında ise yıllık yüzde 5'lik artış yaşandı.

Ultra zengin sayısı 2018'e oranla artsa da son 5 yılda özellikle kurdaki artış sebebiyle yüzde 6 düştü. Buna karşılık 1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişilerin sayısında son 5 yılda yüzde 1'lik artış yaşandı.

18 BİN 224 KİŞİLİK ARTIŞ

Knight Frank, mevcut zengin sayılarının dışında 5 yıllık tahminlerini de yayımlıyor. Buna göre Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 2024 yılında 2019'a göre yüzde 11'lik artışla 183 bin 162'ye ulaşacak. Bu 5 yılda milyoner sayısının 18 bin 224 artacağı anlamına geliyor. Yani Knight Frank'in tahmini tutarsa önümüzdeki 5 yıl boyunca günde ortalama 10 Türk dolar milyoneri olacak.

MİLYARDER SAYISINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Rapordaki tahminlere göre Türkiye'de 30 milyon dolar ve üzerinde serveti bulunan ultra zengin sayısı ise 2024 yılında 2019'a göre yüzde 22'lik artışla 2 bin 336'ya ulaşacak. Bunun yanında Türkiye'de son 2 yıldır 27 olan dolar milyarderi sayısının ise 2024'e kadar aynı kalması bekleniyor.

DÜNYADA YÜZDE 28 YÜKSELECEK

Dünya genelinde ise 2019 itibarıyla dolar milyoneri sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 49 milyon 951 bin 390'a ulaştı. Ultra zengin sayısı da aynı oranda artarak 513 bin 244'ü buldu.

Türkiye'de Norveç'ten fazla 'ultra zengin' var Ülke Ultra zengin sayısı ABD 240.575 Çin 61.578 Almanya 23.078 Fransa 18.776 Japonya 17.013 Birleşik Krallık 14.367 İtalya 10.701 Kanada 9.325 Rusya 8.924 İsviçre 8.395 İspanya 6.475 Hindistan 5.988 Güney Kore 5.847 S. Arabistan 5.1 Brezilya 4.812 Avustralya 3.796 Meksika 3.79 Singapur 3.306 Avusturya 2.839 Hong Kong 2.737 Türkiye 1.913 Yeni Zelanda 1.812 BAE 1.681 Norveç 1.594

Milyarder sayısı ise yüzde 1'lik düşüşle 2 bin 335'e geriledi. Knight Frank 2024'e kadar dünyada milyoner sayısının yüzde 28, ultra zengin sayısının yüzde 27, milyarder sayısının ise yüzde 12 artmasını bekliyor.