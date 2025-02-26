Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor kırıldı
Türkiye'de, 24 Şubat'ta günlük 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırıldı
Giriş: 26.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:27
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha. 24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı." ifadelerine yer verildi.
Daha önce, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırılmıştı.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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