Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamTürkiye'de ihracat ofisi açacaklar

Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açacak

AA

Rusya İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, Türkiye’nin, Rusya’nın ana ihracat ortaklarından biri olduğunu belirterek, “Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye’de ihracat ofisi açmak için gerekli çalışmaları tamamlayacağız.” dedi.

ihracat

Rusya İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 16 artığına işaret etti.

Türkiye’nin, Rusya için en önemli ihracat noktalarından biri olduğunu belirten Slepnev, “Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Geçen yıl yüzde 16 artan ticaret hacmimiz de bunu teyit ediyor.” diye konuştu.

Türkiye ve Rusya’nın, Firmadan Firmaya (B2B) platformu kurulmasına yönelik çalışmalarına da devam ettiğini anlatan Slepnev, “Türk ortaklarımızla konuya ilişkin gerekli anlaşmaları imzaladık. Platformun tanıtımını Rus ve Türk yetkililerin katılımıyla INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nda yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Çeşitli ülkelerde ihracat ofislerinin açılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Slepnev, “Bu ayın sonuna kadar Türkiye, Çin ve Almanya’da ihracat ofisleri açmak için gerekli çalışmaları tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.

Rus devletine bağlı Rusya İhracat Merkezi, enerji kaynakları dışında kalan ürünlerin ihracatını yapan Rus ihracatçılarına destek sağlıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Japonya ile STA görüşmelerini bu yıl tamamlayacağız'
İŞ-YAŞAM'Pergelleri genişletme zamanı'
Bakan Albayrak: Kur ataklarına karşı tecrübe kazandık
İŞ-YAŞAMBakan Albayrak: Kur ataklarına karşı tecrübe kazandık
Hava yoluyla 6 ayda 95 milyon yolcu taşındı
İŞ-YAŞAMHava yoluyla 6 ayda 95 milyon yolcu taşındı
Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8,8 milyar dolar oldu
İŞ-YAŞAMMakine ihracatı yılın ilk yarısında 8,8 milyar dolar ...
Bakan Turhan: Ankara Ekspresi bugün itibarıyla seferlerine başlıyor
İŞ-YAŞAMEfsane yeniden raylarda!
İŞKUR sosyal çalışma programı başvuru sonuçları! İŞKUR öğrenci başvuru sonuç sorgulama ekranı için tıklayın
İŞ-YAŞAMİŞKUR Sosyal çalışma programı başvuru sonuçları
Büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı 26 liradan başlayacak
İŞ-YAŞAMİstanbul'da kurbanlık fiyatları belli oldu
Düşüşü de, yükselişi gibi baş döndürücü
İŞ-YAŞAMDüşüşü de, yükselişi gibi baş döndürücü
Kurbanlıklar görücüye çıktı
İŞ-YAŞAMKurbanlıklar görücüye çıktı
GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar liralık katkı
İŞ-YAŞAMGAP barajlarından ekonomiye 200 milyar liralık katkı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X