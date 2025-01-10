"Bu, yurt dışına tek gönderilen halı değil, 10 tane halı gönderilmiş. Bugün Beyaz Saray'da da çok daha büyük halımız var. Birçok noktada dünyadaki önemli o binalara bu tarz halılardan 10 tanesi gönderilmiş. Tabii halımız, Lahey Adalet Divanı gibi adaletin dağıtıldığı en önemli binalardan birinde.