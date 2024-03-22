"Türkiye'de tapuların Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" iddiası

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda içerik sosyal medya platformlarında çarpıtılarak veya bağlamından koparılarak dolaşıma sokuluyor. Dolaşıma sokulan içeriklerin çoğalması, kullanıcıların yanılmasına neden olabiliyor. Böylece gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan içerikler sosyal medyada art arda paylaşılarak gerçek bilgi sanılıyor.

Bunlar biri de sosyal medya platformu X'te tapulara "müşterek" ibaresi eklenerek, "Tapular Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildi" şeklinde dolaşıma sokuldu.

REKLAM X'te tapu senetlerinin e-Devlet üzerinden sorgulama görüntülerini paylaşan kullanıcılar, "Hisse Tipi" bölümünde yazan "Müşterek" ifadesine dikkat çekti. Müşterek tapu, birden fazla kişinin ortak mülkiyetinde olan bir gayrimenkulün tapu kaydını ifade ediyor. Mülkiyeti tek bir kişiye ait gayrimenkullerden bazılarının e-Devlet sisteminde "müşterek" olarak görünmesinin nedenini sorgulayan kullanıcılar oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddianın asılsız olduğunu açıklayan bir paylaşım yaptı. "Tapuların Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" iddiasının ele alındığı açıklamada, "Tapu kayıtlarının e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemde yaşanan bir hata nedeniyle 'müşterek' ifadesinin görüldüğü" aktarıldı. Teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gerekli teknik çalışmanın başlatıldığı belirtildi.