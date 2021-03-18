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Türkiye'de yaşlıların nüfusa oranı yüzde 9.5'e yükseldi

2020'de 65 yaş ve üzeri kişi sayısı son 5 yılda yüzde 22.5 artarak 7.9 milyonu aştı. Son 5 yılda yaşlı nüfus oranı yüzde 8.2'den yüzde 9.5'e yükseldi. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2015 yılında 31 iken 2020 yılında 32.7 oldu Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler nüfus yapısının değişmesine yol açıyor

Türkiye'de yaşlıların nüfusa oranı yüzde 9.5'e yükseldi
HABERTURK.COM

TÜİK 2020 yılı yaşlı nüfus istatistiklerini yayımladı. Buna göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda yüzde 22.5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında yüzde 8.2 iken, 2020 yılında yüzde 9.5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2020 yılında yüzde 44.2'sini erkek nüfus, yüzde 55.8'ini kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11, 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3, 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında yüzde 25.6 olacağı öngörüldü.

Yaş grubuna göre nüfus oranı, 1935-2080:

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi.

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazla.

ORTANCA YAŞ 32.7

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2015 yılında 31 iken 2020 yılında 32.7 oldu. Ortanca yaş 2020 yılında erkeklerde 32.1, kadınlarda 33.4 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34.1, 2030 yılında 35.6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42.3 ve 2080 yılında 45.0 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2020:

66. SIRADA YER ALDI

Nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi, yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde 9.5'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 33.5 ile Monako, yüzde 28.5 ile Japonya ve yüzde 22.9 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

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