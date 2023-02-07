Türkiye deprem risk haritasıyla birlikte, Türkiye'de bulunan fay hatlarının nerelerde olduğu ve Doğu Anadolu fay hattının nereden geçtiği yaşanan yıkıcı depremlerin ardından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında riskli bölgeler merak edilirken fay hatlarının geçtiği illere ilişkin sorgulamalar yapılıyor. İşte Türkiye risk haritası ile en riskli ve en az riskli bölgeler...