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        Haberler Spor Motor Sporları Türkiye Drift Şampiyonasının son yarışı Kocaeli'de - Motor Sporları Haberleri

        Türkiye Drift Şampiyonasının son yarışı Kocaeli'de

        2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:14 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:14
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        Drift Şampiyonası'nda final Kocaeli'de!
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        2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın son yarışı Kocaeli'de düzenlenecek.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık Pazar günü Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonda şampiyon belli olacak.

        Sezon finali öncesinde Berfu Tutumlu 400 puanla ilk sırada yer alırken, Çağlar Küçükdumlu 362 puanla ikinci, Özge Kılcı Bağ da 258 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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