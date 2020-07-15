Türkiye ekonomisi FETÖ darbe girişiminin yaralarını hızlı sardı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye ekonomisinin önde gelen aktörleri birlik beraberlik mesajları verirken darbe girişiminin ardından zarar gören Türkiye ekonomisinin yaralarını hızlı sardığına dikkat çekti. İş dünyasının 15 Temmuz mesajları şöyle:

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: "Demokrasimize karşı yapılan müdahale girişimi sonrasında gerek hükümetimiz, gerekse Merkez Bankamız başta olmak üzere ekonomiden sorumlu denetleyici ve düzenleyici kurumlarımızın yaptığı girişimler ve aldıkları tedbirlerle piyasalara güven telkin edildi ve finansal piyasamız sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Fetö terör örgütü mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz.

Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız.

TİM Başkanı İsmail Gülle: "15 Temmuz'da birlik olan iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ekonomi yönetimine daha etkin katılım başlamış, piyasa ekonomisine dayalı zihinsel, kurumsal ve sektörel boyuttaki dönüşüm başarıyla hayata geçmeye başlamıştır"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Türk iş dünyası FETÖ'cü hainlerin koruyucusu olan devletlerin sinsi operasyonlarına rağmen, geçen 4 yılda çarklarını güçlü şekilde işletmeyi birinci ödev olarak görmüştür. Bütün sistemini de bunun üzerine kurmuştur"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: "15 Temmuz'da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. Milletimiz içeride ve dışarıda kurulan hain tuzakları ilelebet bozdu. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: "Dün nasıl millet olarak kenetlendiysek, bugün ve yarın da aynı duygu ve irade ile demokrasinin, sandıktan çıkmış millet iradesini yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: "Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız."

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: "Hain kalkışmaya karşı verilen örnek mücadeleyi, yanlış bilinenleri, FETÖ eliyle çarpıtılan doğruları, Türkiye içinde 89 şubesinin yanında 95 ülkedeki 225 şube ve temsilcilik yaygınlığını ve gücünü ortaya koyarak tüm dünyaya aktarmak ve kamuoyuna anlatmak için, hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan var gücümüzle çalıştık"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın: "15 Temmuz'da Türk halkı demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye'nin vazgeçilmezi ve teminatıdır. Önümüzdeki dönemde ekonomimiz, iş ve yatırım ortamımız ve uluslararası rekabetçiliğimizde hedeflerimize ulaşmamızın yolu da güçlü demokrasiden geçmektedir. YASED olarak, ülkemizin bu hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği üzere, Türk Milleti her zaman, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Toplumun her kesiminde derin izler bırakan darbe girişimi karşısında iş dünyası olarak yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadık." ifadelerine yer verdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4'üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türk milletinin, 15 Temmuz'da demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan ettiğini belirterek, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.