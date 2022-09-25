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A Milli Takım, C Ligi'ni Faroe Adaları maçıyla tamamlayacak

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bu akşam Faroe Adaları'na konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, son maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi. Peki Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar

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  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bu akşam Faroe Adaları'na konuk olacak. Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko düdük çalacak. 
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    Ay-yıldızlı ekipte cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine aday kadroya davet edilen Umut Bozok, Ravil Tagir, Cenk Özkaçar ve Berkay Özcan ise teknik direktör Stefan Kuntz'tan forma şansı bekleyecek.
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    KUNTZ İLE 12. MAÇ

    Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 12. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 12 gol gördü.
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    610. MİLLİ RANDEVU

    A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 610. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 332'si resmi, 277'si özel, toplam 609 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    FARAO ADALARI İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ

    A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı. Milli Takım, Faroe Adaları ile 4 Haziran 2022'de oynadığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçını ise 4-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe rakibi karşısında ilk galibiyeti getiren goller, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'dan geldi.
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    MUHTEMEL 11

    Altay Bayındır
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    Onur Bulut
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    Cenk Özkaçar
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    Ravil Tagir
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    Rıdvan Yılmaz
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    Tolga Ciğerci
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    İsmail Yüksek
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    İrfan Can Kahveci
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    Yunus Akgün
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    Serdar Gürler
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    Umut Bozok
  • Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Milli maç saati - TRT 1 canlı izle

    ADAY KADRO

    A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)

    Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Ravil Tagir (Westerlo), Kaan Ayhan (Sassuolo), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

    Orta saha-forvet: Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Serdar Gürler, Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Umut Bozok (Trabzonspor), Halil Dervişoğlu (Burnley)

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