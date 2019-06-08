A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Fransa'yı konuk ediyor. Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova'yı mağlup ederek 6 puan toplayan ay-yıldızlılar, son dünya şampiyonunu da devirip tarih yazmak istiyor. Grubun favorisi Fransa, oynadığı iki maçta Moldova ve İzlanda'yı devirdi.

TÜRKİYE - FRANSA

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Damir Skomina

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

YEDEKLER: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Deniz Türüç, Güven Yalçın

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FRANSA: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Digne; Blaise Matuidi, Moussa Sissoko, Paul Pogba; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud

YEDEKLER: Alphonse Areola, Mike Maignan, Ferland Mendy, Kurt Zouma, Leo Dubois, Clement Lenglet, Thomas Lemar, Kingsley Coman, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele, Wissam Ben Yedder

TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps

FRANSA İLE 10 YIL SONRA

Türkiye ile Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında yarın oynayacakları karşılaşmayla 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları son olarak 5 Haziran 2009'da Fransa'nın Lyon şehrinde karşı karşıya gelmişti. Özel maçı ev sahibi ekip Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

5. RANDEVU

Türkiye ile Fransa yarın Konya'da yapacakları maçla 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan 4 maç da Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası'nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, Türkiye ise 2 gol attı.

İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan özel maçta Fransa sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

571. MAÇIMIZA ÇIKIYORUZ

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile yarın Konya'da yapacağı özel maçla 571. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 271'i özel 570 maçta, biri hükmen olmak üzere 216 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 247'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 751 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 570 karşılaşmanın 489'unu Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 570 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'DAKİ 5. MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki beşinci maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0 mağlup etti.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 55. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 55. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 54 maçta milliler, 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 82 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

KONYA'DA 6. MİLLİ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile yapacağı maçla Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 6. kez sahaya çıkacak. Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Letonya, Hollanda, İzlanda, Ukrayna ve İsveç maçlarından sonra 5. kez milli maça ev sahipliği yapacak.

Bu stattaki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü.

Konya'daki 42 bin kişilik statta ilk milli maç, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2016) A Grubu'nda Letonya ile oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Elemelerde A Grubu'nda Hollanda ile Konya'da yapılan karşılaşmayı 3-0, İzlanda maçını da Selçuk İnan'ın 89. dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazanan A Milli Takım, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti.

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı statta konuk ettiği Ukrayna Milli Takımı ile 2-2 berabere kalırken, UEFA Uluslar Ligi'nde 17 Kasım 2018'de oynadığı maçta da İsveç'e 1-0 mağlup oldu.