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        Haberler Spor Voleybol Türkiye – Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Filenin Sultanları Türkiye – Fransa voleybol maçı izle

        Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta mücadelesinde Fransa ile karşı karşıya geliyor. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde voleybolseverler Türkiye – Fransa voleybol maçının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup ederek ikinci haftaya galibiyetle başladı. Peki Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Filenin Sultanları Türkiye – Fransa voleybol maçı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 19:01 Güncelleme:
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        1

        2026 Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan Ankara'da devam ediyor. Filenin Sultanları, ikinci hafta programındaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Belçika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral bulan milliler, taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak sıralamada üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye – Fransa voleybol maçı TRT Spor maçı canlı, şifresiz izleme ekranı...

        2

        TÜRKİYE – FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki önemli karşılaşması 18 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.30'da başlayacak.

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        TÜRKİYE – FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye – Fransa voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca S Sport ve S Sport Plus platformlarından da takip edilebilecek. Voleybolseverler mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

        4

        FİLENİN SULTANLARI BELÇİKA'YI 3-0 MAĞLUP ETTİ

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı set vermeden mağlup etti. Filenin Sultanları rakibini 25-14, 25-13 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek ikinci haftaya galibiyetle başladı. Bu sonuçla milliler Fransa maçı öncesinde moral depoladı.

        5

        FİLENİN SULTANLARI VNL 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

        Ankara'da oynanan ikinci hafta karşılaşmalarında Türkiye'nin programı şu şekilde:

        17 Haziran 2026: Türkiye 3-0 Belçika

        18 Haziran 2026: Türkiye – Fransa (19.30)

        20 Haziran 2026: Türkiye – Almanya (19.30)

        21 Haziran 2026: Türkiye – Çin (19.30)

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

        Milliler, Ankara etabının ardından Japonya'nın Kansai kentinde düzenlenecek üçüncü hafta müsabakalarına çıkacak.

        8 Temmuz 2026: Polonya – Türkiye

        10 Temmuz 2026: ABD – Türkiye

        11 Temmuz 2026: Japonya – Türkiye

        12 Temmuz 2026: Tayland – Türkiye

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