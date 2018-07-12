Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye’de yeni sezonda uygulamaya geçirilecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili bir tanıtım broşürü yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında Video Yardımcı Hakem sisteminin (VAR) çevrimiçi olarak uygulanacağı belirtildi. TFF Türk futbolunda da hayata geçecek VAR sistemiyle ilgili tanıtım amaçlı broşür hazırladı. Broşürde futbolcular Diego Armando Maradona, Antoine Griezmann, John Arne Riise, Brian Moore ve Javier Zanetti’nin görüşlerine yer verildi. VAR’ın Türkiye'nin dışında Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, Hollanda, Polonya, Portekiz, Katar ve ABD'de kullanılacağı açıklandı.
Açıklamada futbolcu ve teknik heyetin itiraz etmesinin yasak olduğu belirtilirken, VAR'ı işaret eden futbolcuya da sarı kart çıkacak.
KARARLARI HAKEM VERECEK
Video Yardımcı Hakem sisteminin amacı tüm kararlarda yüzde 100 doğruluk elde etmek olmadığı vurgulanırken, “VAR’ın genel felsefesi ‘minimum müdahale - maksimum yarar. Her türlü kararı her zaman hakem verecektir. Hakemin kararı yalnızca video incelemesi bariz bir hatayı gösteriyorsa değiştirilebilir. Buradaki doğru soru, ‘Karar doğru mu?’ değil. Doğru soru: ‘Karar bariz bir şekilde yanlış mı?’” denildi.
Hakemler müsabakalarında yüzlerce kez karar verirler ancak VAR kullanımı ile sadece gol, penaltı/penaltı değil kararları, yanlış oyuncuya kart verilmesi, direkt kırmızı kartları inceleyebilecek.
VAR, SADECE ÖNERİDE BULUNABİLİR
Tanıtım katoloğunda yer alan VAR’ın bazı ilkeleri şöyle:
“Video teknolojisi yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanılacaktır: Gol, penaltı/penaltı değil, doğrudan ihraç ve yanlış oyuncuya kart verilmesi (örneğin; hakemin yanlış oyuncuya ihtar vermesi/ihraç etmesi). Nihai karar her zaman hakem tarafından verilecektir. İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir; VAR, hakeme sadece inceleme önerisinde bulunabilir. İnceleme süreci ne olursa olsun, kararı hızla incelemek için herhangi bir zaman baskısı yok. Çünkü doğruluk zamandan daha önemlidir. Oyuncular ve takım görevlileri hakemin etrafını sarmamalı veya eğer bir karar incelenecekse, inceleme sürecini veya nihai kararı etkileme girişiminde bulunmamalıdır. ‘İnceleme işareti’ kullanan bir oyuncu sarı kart alacaktır.”
SÜREYİ 60 SANİYE UZATIYOR
VAR’ın maçın süresine nasıl etki ettiği ile ilgi olarak ise, “Bazı insanlar VAR sisteminin maçın süresini fazlasıyla uzatacağını düşünüyordu. Yanlış! VAR kullanılmadığında maçın süresi ortalama 94:47 dakika ve eklenen kayıp zaman 287 saniyeyken VAR kullanıldığında bu süre ortalama 95.47 dakika ve eklenen kayıp zaman 347 saniyedir. VAR sistemi maç süresini ortalama sadece 60 saniye uzatmaktadır. Bu süre toplam zamanın sadece yüzde 1.34’ünü oluşturmaktadır” bilgileri paylaşıldı. Bunların yanında VAR sistemi ile ilgili istatistikler ve çeşitli bilgiler de verildi.
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