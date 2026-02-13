Türkiye gıda hazırlama sektörü 15 milyar TL’ye ulaştı

Ev teknolojileri markası Arçelik, mutfakta akıllı pişirme anlayışına yeni bir boyut kazandıran ThermoGurme’yi, Bolu’da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıttı. “Mutfağın Ritmi Değişti” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte Arçelik, yeni akıllı mutfak robotu ThermoGurme ile mutfakta ilhamı teknolojiyle buluşturan yaklaşımını paylaştı. Değişen yaşam biçimleriyle birlikte mutfakta hız, pratiklik ve güvenilir sonuç beklentisinin arttığına dikkat çekilen buluşmada; Arçelik’in akıllı pişirme vizyonu çerçevesinde mutfak cihazları pazarındaki dönüşüm, Türkiye ve dünyada öne çıkan mutfak tüketici trendleri ile yeni nesil pişirme teknolojilerinin geleceği ele alındı.

“TÜRKİYE'DE HER 10 TÜKETİCİDEN 8'İ DAHA AKILLI CİHAZLAR İSTİYOR"

Günümüz yaşam temposunun mutfaktaki beklentileri kökten değiştirdiğini vurgulayan Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, şunları söyledi:

“Uzayan çalışma süreleri, yoğun şehir hayatı ve eve varış zamanlarının giderek geç saatlere kayması, mutfakta geçirilen zamanı azaltırken; tüketicilerin beklentilerini de dönüştürüyor. Bugünün tüketicisi mutfakta daha az zaman harcamak istiyor ama lezzetten, sağlıktan ve güvenden ödün vermek istemiyor. Pratik, hızlı ve her seferinde tutarlı sonuç sunan çözümler artık bir tercih değil, yeni bir standart haline geliyor. Küresel tüketici trendleri de bunu net biçimde ortaya koyuyor. 2026 global tüketici trendleri raporuna göre, tüketicilerin %66’sı hayatlarını sadeleştiren ve zaman kazandıran teknolojik çözümleri önceliklendiriyor. İnsanlar mutfakta karmaşık süreçlerden uzaklaşıp, zamanı geri kazanmak ve evde profesyonel şef hassasiyetinde yemek yapabilmek istiyor. 12 ülkede gerçekleştirdiğimiz Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması’nın sonuçlarına göre de Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor. ThermoGurme’yi geliştirirken tam da bu ihtiyaçlardan yola çıktık. Hazırlıktan pişirmeye kadar tüm süreci tek cihazda yöneten, kullanıcıyı adım adım yönlendiren ve hata riskini ortadan kaldıran ThermoGurme ile mutfakta teknolojiyi yük olmaktan çıkarıp, güven veren bir yol arkadaşına dönüştürüyoruz. Sektörel verilere göre 2025 Kasım ayı itibarıyla 15 milyar TL’yi aşan bir büyüklüğe ulaşan Türkiye gıda hazırlama pazarına sunduğumuz ThermoGurme ile yalnızca yemek pişirme standartlarını değil; tüketicilerimizin yaşam kalitesini, mutfakta geçirdikleri zamanı ve özgürlük alanlarını yeniden tanımlıyoruz.”