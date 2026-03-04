Canlı
        Türkiye ile Kanada arasında nükleer işbirliği

        Türkiye ile Kanada arasında nükleer işbirliği

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "TÜNAŞ ile AtkinsRealis arasında ülkemizde nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören mutabakat zaptı imza altına alındı" dedi

        Giriş: 04.03.2026 - 07:12
        Türkiye ile Kanada arasında nükleer işbirliği

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

        Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Toronto'da Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile nükleer enerji alanında uluslararası yeni bir iş birliği zemini oluşturacak önemli bir anlaşmanın imzalanmasına şahitlik ettiklerini kaydetti.

        Türkiye Nükleer Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında Türkiye'deki nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandığını belirten Bayraktar, "Bu mutabakatın en stratejik başlıklarından birini, dünyada güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri olan Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi oluşturuyor. Enerji sepetimizi çeşitlendirmek ve nükleer enerjinin kapasitesini artırmak için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

